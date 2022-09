Lotito, dalla politica alla rivalità cittadina: il patron non si ferma mai - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio gongola per il poker calato a Cremona. Scala la classifica e sfida le grandi. Testa alta senza paura, con il suo gioco spavaldo e sbarazzino, con cui Sarri sta mettendo a punto la sua fuoriserie. "Fare la grande fra le grandi", senza paura, attirando a sé gli sguardi innamorati degli appassionati di calcio. Piace la Lazio, con i suoi alti e bassi e piace il suo presidente, che miete consensi in Molise fra giovani e anziani. È un trionfo della genuinità, fra balli di gruppo e partite a carte. La politica vicina al popolo. La politica che deve rispondere alle esigenze della comunità. Non c'è attimo in cui Claudio Lotito, impegnato nell'ultimo tratto della sua corsa alle elezioni del 25 settembre, non venga braccato dalla gente. Abbracci, foto, autografi, richieste e promesse. Nessuno stop, nemmeno mentre Lotito prova a sbirciare il risultato della Roma in un bar. La squadra di Mourinho è sotto di un gol, ma per il presidente della Lazio non esiste tregua. La politica prima del calcio. Anche se al cuor non si comanda e i sorrisi stampati sul volto del numero uno biancoceleste restano divisi fra le soddisfazioni della sua personale agenda politica e la sana rivalità calcistica. La domenica perfetta insomma, che rifocilla Lotito dalle fatiche di giornata. L'umore che dà forza alle idee. Il bene comune e la gioia per la Lazio, il tutto condito dal tonfo giallorosso. Meglio di così non si può.