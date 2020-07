Lotta scudetto, Rossi: "Lazio oltre le aspettative, ma la Juve avrà la meglio"

A 9 giornate dal termine del campionato, la Lazio è ancora in corsa per lo scudetto avendo un distacco dalla Juventus di soli 4 punti con lo scontro diretto ancora da giocare.

Durante la sua intervista a TMW Radio, il CT dell'Ungheria Rossi ha commentato così la lotta al vertice in Serie A: "Le due formazioni stanno veramente dandosi battaglia, credo che alla fine la spunterà la Juve. Ha più qualità nei singoli, una rosa ampia: a volte magari giocano meno bene, ma la qualità dei campioni viene sempre fuori. Quando riescono a giocare da squadra, come successo col Genoa, diventano irresistibili. I concetti di Sarri, in una grande squadra, ci mettono un po' a far presa, ma quando attecchiscono diventa problematico per gli altri. La Lazio sta andando oltre le aspettative più rosee anche dei tifosi stessi: mancano ancora un po' di partite, vedremo".