Ludogorets - Inter, bulgari in campo con l'aquila Fortuna: è un regalo di Lotito

Piccola curiosità che riguarda la partita tra Ludogorets e Inter. Stasera le due compagini si affronteranno in Europa League, e i bulgari scenderanno in campo con la propria mascotte chiamata Fortuna. Si tratta di un'aquila e, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe stato proprio Lotito a donarla al club. Infatti quando il Ludogorets decise di avere come compagno di viaggio il volatile, chiese proprio alla Lazio referenze in merito. Il presidente biancoceleste avrebbe così deciso all'epoca di regalare ai bulgari l'aquila. Stasera Fortuna porterà quindi, in minima parte, un po' di Lazio sul prato verde. Un vero incubo per l'Inter, se guardiamo all'ultima giornata di campionato...

