Luis Alberto, al fischio finale di Lazio-Verona la "partitella" con due avversari d'eccezione!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Arrivato il triplice fischio di Lazio-Verona, Luis Alberto, probabilmente non ancora stanco dopo i minuti trascorsi in campo, "arricchiti" dal gol nel finale, si è dilettato in un altro incontro, quello con i due figli: Lucas e Martina. Lo spagnolo ha vestito i panni del portiere e "murato" le conclusioni dei due bimbi sul prato dell'Olimpico. La moglie Patricia ha condiviso il momento su Instagram.

TORNA ALLA HOMEPAGE