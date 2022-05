Luis Alberto in vacanza a Siviglia. Gli spagnoli lanciano una petizione: "Rimani qui"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la stagione con la Lazio, Luis Alberto ha preso il primo aereo (anche in anticipo rispetto ai compagni per via dell'infortunio e del forfait contro il Verona) e ha raggiunto Siviglia. Si tratta della città natale della moglie Patricia ma, ancor di più, il posto che la famiglia considera la propria "casa". E questo nonostante abbiano sempre parlato in modo positivo della vita condotta a Roma. Sui social sono state condivise alcune foto che ritraggono il calciatore biancoceleste in compagnia dei suoceri per le vie della città andalusa. Scatti che non sono stati privi di "conseguenze", ma che hanno dato via a una vera e propria petizione da parte dei tifosi del Siviglia. Il profilo di Luis Alberto è stato letteralmente invaso da messaggi degli spagnoli. "Rimani qui", "Lasciatelo chiuso dentro un appartamento finché non termina il calciomercato". Ma anche: "Ti vogliamo a Siviglia", "Sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Lopetegui". Il futuro del "Mago" è tutt'altro che definito, e lui stesso non ha mai nascosto la voglia di tornare in Spagna. Ma in attesa di sviluppi, i tifosi hanno lanciato una petizione per convincerlo.

