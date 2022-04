Luis Alberto, parla la moglie: "Ora il mio turno, pensavo di essere invincibile..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Ora è il mio turno, pensavo di essere invincibile e invece no". Inizia così la serie di Instagram Stories condivise sui social da Patricia, la moglie di Luis Alberto. I giorni più recenti non sono stati facili per la spagnola, che ha dovuto vestire i panni d'infermiera per il marito e i due figli. Il centrocampista della Lazio, come anticipato, aveva saltato tutti gli allenamenti della settimana, tranne l'ultimo, a causa dell'influenza. Su Instagram poi Patricia aveva parlato anche della bronchite dei piccoli, Martina e Lucas. Lei ne era uscita indenne. O meglio, così sembrava. Al contrario, oggi anche lei ha iniziato ad accusare qualche sintomo. Di seguito, le sue parole: "Mancavo io per cadere, e oggi sono ufficialmente caduta. Mi faceva molto male il corpo, la testa, ho la febbre e ho già iniziato l'antibiotico. Spero di potermi rimettere presto. Non uscirò, né farò sport ovviamente".

