Luis Alberto, un 'mago' inarrestabile: superato il bottino della scorsa stagione

Luis Alberto è un 'mago', sì, ma in questo periodo particolarmente ispirato. Dopo aver comandato la classifica degli assist-men della Serie A, lo spagnolo in questa stagione si sta riscoprendo sempre più goleador. Come riporta Opta, con il gol siglato oggi contro la Sampdoria, l'ex Liverpool ha raggiunto quota 7 centri nell'edizione attuale del nostro campionato, superando il bottino della scorsa stagione, quando erano arrivate 6 reti in 36 presenze.

7 - Settimo gol in 20 presenze per #LuisAlberto in questa Serie A, già superato il bottino della scorsa stagione (sei reti in 36 gare). Ispirato.#LazioSamp — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2021

