Lazio - Sampdoria, l'influenza ferma Pereira. Andreas carica i compagni: "Daje ragazzi" - FOTO

Non ha potuto far parte del gruppo che, in questi secondi, sta sfidando la Sampdoria all'Olimpico, ma Andreas Pereira non ha voluto comunque far mancare il proprio sostegno ai compagni. Il brasiliano, alle prese con un'influenza come testimonia l'emoji utilizzata sulla "story" Instagram, non è stato inserito nell'elenco dei convocati di Inzaghi per il match. Tuttavia, a pochissimi minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro, ha inquadrato la televisione sintonizzata sulla partita, caricando i compagni: "Daje ragazzi".

