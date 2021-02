Lazio - Sampdoria, Condò: "Ecco perché Inzaghi non ha fatto turnover"

Dopo la battuta d'arresto contro l'Inter, la Lazio deve ripartire e la partita con la Sampdoria può essere l'occasione giusta. Come all'andata, il match con i blucerchiati arriva prima della Champions League e bisogna cercare di non commettere gli stessi errori. A Sky Sport Paolo Condò ha detto al riguardo: "Inzaghi non ha optato per il turnover perchè tante sono le concorrenti in campionato e non ci possono essere passi falsi. La Lazio sta lottando per l'approdo nella massima competizione europea, ma le contendenti sono tante. La coppia Immobile-Keita ha reso molto di più di quella composta dal bomber di Torre Annunziata e Caicedo".

CHAMPIONS - "La Lazio deve godersi la partita con il Bayern Monaco, se si è arrivati a questo punto significa essere molto bravi. I biancocelesti hanno il 25% di passare, date le assenze dei tedeschi".