Lutto nel mondo del calcio, morto il brasiliano Apolinario: il cordoglio di Bastos - FT

Una brutta notizia per il mondo del calcio. All'età di 24 anni si è spento Alex Sandro dos Santos Apolinário, attaccante brasiliano dell'Alverca (terza divisione portoghese). Il giocatore 4 giorni fa aveva accusato un infarto in campo durante la partita contro l'Uniao Almeirim ed era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vila Franca de Xira. La sua situazione sembrava essere in ripresa ma nelle ultime il ragazzo si è aggravato e non ce l'ha fatta. Anche l'ex Lazio Bastos ha voluto ricordarlo tramite una foto postata sul suo profilo Instagram.