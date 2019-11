Lutto Sassuolo: è scomparsa la moglie di Squinzi. Era vicepresidente

Un altro lutto scuote casa Sassuolo. Dopo la morte del presidente Squinzi datata lo scorso 2 ottobre, quest'oggi anche sua moglie Adriana Spazzoli - nonché vicepresidente del club - è venuta a mancare. Lo rende noto la Mapei Sport tramite il proprio profilo Twitter: “La dottoressa Adriana #Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio #Squinzi. Non smetteremo di "pedalare" anche per lei, che insieme al marito ha guidato #Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme”.

