Lazio, dalla Germania: “Il club biancoceleste il migliore da acquistare”

"Roma? No, grazie! Puntate sulla Lazio". In Germania ne sono certi, il club biancoceleste sarebbe un affare su cui investire. In un momento storico in cui tante società affrontano crisi economiche, le aquile non hanno di questi problemi. Lo spalmadebiti e l'ipotesi fallimento sono lontani anni luce e il futuro appare roseo. Lo conferma smartinvestor.de, un sito che si occupa di finanza, che ha dichiarato che al momento la Lazio sarebbe la miglior squadra di calcio da acquistare, poiché “quella biancoceleste è di gran lunga la più economica di tutti i club di capitali europee”. Bilancio positivo, rosa competitiva e la cornice della città di Roma fanno del club un investimento dall'ottimo potenziale. Il portale spiega anche che la sua capitalizzazione sia di 80 milioni di euro, contro quella - per esempio - della Roma di 300 milioni o del Milan, a quota 700 milioni.

I NUMERI - L'analisi parte su alcuni dati di numerosi contabili che valutano la società circa 300 milioni di euro (anche secondo gli autori la valutazione e il valore azionario sono troppo bassi rispetto alla realtà) . Cifra lontanissima dal reale valore e dalle possibili richieste del patron Lotito. La Lazio è il suo gioiello fin da quando nel 2004 l'ha salvata dal fallimento. La sua attenzione al bilancio e la crescita costante, sportiva e societaria, meritano ben altre cifre e riconoscimenti. Il sito spiega anche che, qualora il club venisse acquistato, basterebbe vendere Milinkovic-Savic per rientrare di buona parte della cifra investita. Anche in questo caso il valore è inteso al ribasso con la superstar serba (come viene definito dal portale) valutata appena 65 milioni di euro, contro gli oltre 100 da sempre chiesti dalle parti di Formello. Se poi, continua il sito, si liquidasse il portafoglio immobiliare inutilizzato, si avrebbero più di 80 milioni a disposizione, ottenendo il resto del club in modo praticamente gratuito.

FATTORE CHAMPIONS - La situazione migliorerebbe ancor di più in caso di qualificazione in Champions League: la Roma, per rimanere sulle rive del Tevere, ha guadagnato circa 84 milioni di euro grazie alla semifinale di due stagioni fa. Nel caso della Lazio questi soldi sarebbero registrati come puro profitto, dal momento che la crescita finora si è rivelata redditizia anche senza qualificazione al massimo torneo europeo per club. Il pass per l’Europa dei grandi, oltretutto, non è così improbabile viste la posizione in classifica e il livello della rosa. Insomma, la squadra di Inzaghi ha tantissimi fan a Berlino e dintorni e smartinvestor.de chiude con un ulteriore invito agli acquirenti: "Comprate la Lazio, vi divertirete sia come investitori sia come tifosi".

