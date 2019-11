Fiorentina - Lazio, Ribery si scusa ancora: "L'istinto ha prevalso"

Franck Ribery chiede ancora scusa. Al termine di Fiorentina - Lazio, il talento francese strattonò un assistente colpevole, secondo lui, di non aver fischiato un fallo di Lukaku a Sottil nell'azione che ha portato alla rete decisiva di Immobile. Un gesto costato all'ex Bayern tre giornate di squalifica, che il calciatore ha finito di scontare. L'ala dei viola è pronto a rientrare e si è molto pentito di quanto fatto, accettando l'inevitabile e giusta punizione inflittagli. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il transalpino ha detto: "Avrei dovuto evitare quella reazione, mi sono scusato ma non mi è bastato. L'istinto, la tensione della partita hanno prevalso sull'esperienza".

