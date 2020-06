Magrin: "Lazio più quadrata dell'Atalanta in difesa. Ha una forza esplosiva in ogni reparto"

L'ex calciatore dell'Atalanta Marino Magrin ha parlato della partita di stasera al Gewiss Stadium ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La Lazio sarà preoccupata come lo sarà l'Atalanta, ma i nerazzurri non hanno niente da perdere, sono sereni e tranquilli. Inoltre la Lazio deve ancora giocare, e in più sarà in trasferta: il campo amico, anche se non sembra, è il dodicesimo uomo per la squadra di casa, si conosce meglio l'ambiente anche dal punto di vista visivo, piccoli particolari che fanno però la differenza. Sarà una bella partita, peccato Gasperini sia squalificato: non possiamo dire con esattezza cosa sia successo dall'esterno, ma alle volte anche gli arbitri dovrebbero essere un pochino più elastici".

SULLA LAZIO - "Sarà caricata a mille, Lotito vuol vincere le gare a tutti i costi. Voleva vincere lo scudetto prima ancora che si parlasse della ripresa, figurarsi ora. Con l'Atalanta la Lazio è la squadra che ha dato il meglio di sè durante tutto l'anno: ha una forza esplosiva in tutto il campo, ed è più quadrata dell'Atalanta in fase difensiva. Tanto che la Dea dovrà lasciare pochi spazi tra la difesa e Gollini. A ogni modo, chi vince è già in Champions".

