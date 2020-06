Maiorca - Barcellona, invasione di campo del tifoso. La Liga: "Commesso reato penale"

Il Barcellona ha ripreso alla grande: poker al Maiorca, partenza senza troppi problemi. La cosa che ha fatto notizia, però, è stata l'invasione di campo da parte di un tifoso. Una vera e propria impresa, con lo stadio a porte chiuse. Un impresa che lo stesso supporter ha raccontato: "Volevo assolutamente una foto con Messi", ha detto a Cadena Cope, "sono arrivato allo stadio intorno al 40'. Ho scavalcato una recinzione di due metri e poi sono saltato giù da una rampa di scale. Da lì ho raggiunto il campo". Gli addetti alla sicurezza hanno subito acciuffato il coraggioso, utilizzando maniere non proprio ortodosse. La Liga, con un comunicato ufficiale, ha condannato il gesto del tifoso: "L'invasore non indossava una maschera o guanti quando è entrato in campo, ha disobbedito agli ordini del personale di sicurezza e ha infranto le leggi sulla sicurezza sanitaria in atto a causa della pandemia di Coronavirus. Queste azioni costituiscono un reato e mettono a repentaglio la salute di tutti e l'integrità della competizione".