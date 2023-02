Maiorca, Muriqi preoccupa Aguirre: “L’ho visto diverso, non so se…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Vedat Muriqi è la stella del Maiorca, ma nell’ultimo periodo ha perso un po’ di brillantezza. L’attaccante ha un rapporto complicato con la porta avversaria, non riesce a imbucare la palla con la stessa facilità con cui lo faceva prima. Non segna da cinque gare, l’ultima rete risale alla partita di Coppa del Re contro il Pontevedra. Da qui in poi, il nulla. Un bilancio non positivo per la squadra delle Baleari, si contano tre sconfitte e due vittorie tra campionato e coppa. Aguirre e i tifosi sperano che il bomber possa tornare quello di inizio stagione, hanno bisogno del suo aiuto per scalare ancora la classifica e si augurano che possa sbloccarsi prima possibile. Il tecnico ha piena fiducia in lui, lo ha confermato nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’incontro. Queste le parole: “Non so se gli ho tolto l'ansia, l'ho visto diverso dopo la chiacchierata con lui. Gli ho mostrato la mia piena fiducia, è consapevole di essere un giocatore che, se non segna, conquista palloni, lotta, non so se prima era diverso, forse non così incisivo”. La sfida di oggi contro il Real Madrid è un’occasione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE