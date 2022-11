Maiorca, Muriqi puntualizza: “Queste le mie intenzioni per il futuro”

TUTTOmercatoWEB.com

Vedat Muriqi sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. Dopo il periodo buio alla Lazio, sembra essere rinato al Maiorca. Le sue prestazioni condite dai gol, otto in dodici gare, sono sotto gli occhi di tutti e hanno attirati l’attenzione di diversi club sia della Liga sia della Premier. Qualcuno addirittura sarebbe pronto a presentare la propria offerta nella sessione invernale che aprirà i battenti a gennaio. L’ex biancoceleste però ha ben chiaro il suo futuro, non intende lasciare il club delle Baleari e, stando a quanto riporta Estadio Deportivo, le dichiarazioni rilasciate dopo la sfida con l’Atletico Madrid ne sono la prova: "Sapevo che il Mallorca era la mia ultima possibilità e grazie alla fiducia che mi hanno dato, ora cerco di dare tutto per loro. Non ho ancora fatto nulla per essere un idolo, spero di rimanere qui per molti anni. La gente, la città e i tifosi mi dimostrano che mi amano molto e che anch'io li amo. Quando sono arrivato quest'estate dall'Italia sono rimasto contento perché qui c'è un gioco più tattico e tecnico che a me piace molto, quindi ho pensato di giocare qui più a lungo”. Infine, ha aggiunto: “Vorrei finire la mia carriera qui, non vorrei mai andarmene”.

