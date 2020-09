Malagò su De Laurentiis: "Gli sono vicino ma da quello che ho visto qualcosa non ha funzionato"

La notizia della positività del patron del Napoli De Laurentiis al Covid è di questa mattina e adesso in molti sono in allarme vista la riunione tra i 20 presidenti di Serie A che si è tenuta nella giornata di ieri. Anche il numero uno del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito riportate dall'Ansa: "Aurelio è un amico di famiglia, gli sono vicino e lo abbraccio. Giuro che non so niente, solo quello che ho letto ma c'è qualcosa che non mi quadra. Se è tutto quello che ho visto, mi sembra che qualcosina non abbia funzionato. Se c'è stato un focolaio in un raduno o alcuni componenti che hanno frequentato certi posti, il protocollo è chiarissimo, se c'è qualcuno che ha trasgredito c'è una responsabilità a tutti i livelli".

