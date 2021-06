Malore Eriksen, Manfredonia: "La medicina si è evoluta, mio caso diverso"

Del malore di Christian Eriksen ha parlato anche Lionello Manfredonia. Il 30 dicembre 1989 la sua carriera si interruppe dopo un Bologna - Roma in cui si accasciò a terra vittima di un arresto cardiaco. Il primo a soccorrerlo fu l'ex compagno nella Lazio Bruno Giordano (in quel momento al Bologna) e poi i medici che praticarono le manovre d'emergenza e poi lo portarono all'ospedale Maggiore. Le parole di Manfredonia a La Gazzetta dello Sport: "Il mio e il suo caso sono molto diversi. Oggi la medicina è molto avanti rispetto a 30 anni fa. Per fortuna, da quel che ho capito, Eriksen, a differenza del mio caso, è arrivato in ospedale che respirava già da solo. Io sono stato messo in coma farmacologico per vari giorni. Poi venni risvegliato lentamente. Non so se ha avuto il mio stesso problema, ma sicuramente oggi le tecniche di intervento sono più evolute".

