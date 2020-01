Malu Mpasinkatu: "Lazio, con Giroud lo Scudetto è possibile. Ma il Tottenham..."

L'opinionista ed esperto di mercato internazionale, Malu Mpasinkatu, è stato intercettato in esclusiva dai nostri microfoni nei pressi dell'Hotel Sheraton a Milano, dove si stanno definendo le ultime trattative del marcato invernale: "E' stato un mercato di preparazione, più che di riparazione. Molte squadra hanno comprato dei giocatori per il futuro e questo è un aspetto positivo perché vuol dire che si stanno preparando già da ora. Un giocatore come Eriksen fa bene a tutto il calcio italiano, così come potrebbe far bene al nostro campionato l'arrivo di Giroud alla Lazio. Mi fido di Tare perché lo reputo uno dei migliori direttori sportivi d'Europa. Se c'è la possibilità, farà di tutto per chiudere questo grandissimo colpo. Già adesso la Lazio lotta per obiettivi importanti, con l'arrivo di Giroud si alza ancora l'asticella e si può puntare molto in alto. Parliamo di un giocatore straordinario, un campione del mondo, diciamo che sarebbe un acquisto alla Klose. Però c'è la concorrenza spietata del Tottenham e vedremo cosa accadrà. Con Giroud però la Lazio potrebbe tranquillamente lottare per lo Scudetto: le grandi squadre devono sempre avere due grandi giocatori per ruolo".

