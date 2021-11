Manchester City, Mendy accusato di altri due stupri: i dettagli

Altri dolori per Benjamin Mendy. Il calciatore accusato di ben sei casi di stupro come riporta tuttomercatoweb.com, dovrà presentarsi il 22 dicembre in tribunale per rispondere delle due nuove accuse di stupro e di altre questioni prima del processo, che si terrà il 4 gennaio 2022. Il difensore del Manchester City attualmente è detenuto presso un carcere di Liverpool da circa tre mesi ed è stato sospeso dal club in attesa della chiusura delle indagini.