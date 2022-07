Manchester City, omaggio al passato: tifosi impazziti per la maglia 'Away' - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riprende il kit del 2011/12 la nuova maglia 'Away' del Manchester City. Strisce rosse e nere su tutta la maglia, questa volta però oblique da sinistra verso destra anziché verticali. I Citizens hanno annunciato sui canali social ufficiali la nuova divisa per le partite fuori casa. Ad indossarla per la prima volta Halland, Walker e Grealish. La Puma ha scelto il color oro per le rifiniture, impreziosendo la casacca dei campioni d'Inghilterra. Quelli dell'ultimo decennio non sono gli unici episodi del City in rossonero: la prima volta fu nella stagione 1969/70 e in quell'anno vinsero FA Cup e Coppa delle Coppe.