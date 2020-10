Manchester United, se salta Solskjaer tutto su Allegri

Tre punti in tre partite in Premier League per il Manchester United. La panchina di Solskjaer traballa, e secondo il Daily Express, il primo nome dell'eventuale sostituto è quello di Massimiliano Allegri, accostato anche alla Lazio, in caso di mancato accordo per il rinnovo di Inzaghi. L'ex tecnico della Juventus, senza squadra da oltre un anno attende, il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra.

Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid

Lazio, Biava: “La squalifica di Immobile è quasi un vantaggio. Curiosità per Muriqi”

TORNA ALLA HOME PAGE