Manicone, l'ex vice di Petkovic: "Spalletti un genio, ma la Svizzera..."

Intervenuto ai microfoni di TMW, Antonio Manicone - vice ct della Svizzera dal 2014 all'Europeo del 2021, nonché allenatore in seconda dalla Lazio targata Petkovic - si è espresso sulla sfida dell'Italia di questa sera. Ecco le sue parole: "Una gara difficile, la Svizzera sta bene. La cosa fondamentale è che l'Italia resti concentrata su sé stessa: deve sapere certo come gioca la squadra di Yakin, ma poi non c'è troppo tempo per pensare agli avversari. Se ci concentriamo sulle nostre qualità possiamo farcela, siamo forti".

"Favoriti? Lasciamo che lo siano loro... La Svizzera sta bene, è in fiducia e ha giocatori forti. Dopo questo girone è aumentata in loro l'autostima e la consapevolezza di essere forti: si sente questa fiducia anche nelle dichiarazioni. Tre anni fa fu quasi semifinale? Sì, e adesso questo è il loro obiettivo, il loro sogno. Nell'ultimo Europeo la Francia ci sottovalutò e la battemmo ai rigori, ma poi proprio i tiri dagli undici metri - dopo parte della gara in inferiorità numerica - ci condannarono contro la Spagna".

"Hanno tanti giocatori forti e sono in fiducia. Sommer ha vinto il campionato con l'Inter, Akanji col Manchester City, Xhaka col Bayer Leverkusen. Poi ci sono tre giocatori del Bologna che dopo un anno con Motta hanno imparato a muoversi nel campo senza dare punti di riferimento. E in attacco c'è Embolo, una vera forza della natura".

"Spalletti è lì e li visiona ogni giorno e poi lui è un genio. Mi piace molto come allenatore e sa benissimo che in questo momento l'aspetto mentale è quello più importante, che le altre cose vengono dopo. E su questo bisogna fare grande attenzione. Ripeto: la Svizzera è in fiducia".

