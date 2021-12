Maradona, morto Hugo fratello minore di Diego: giocò anche nel Napoli

E' scomparso in maniera improvvisa Hugo Maradona, fratello minore di Diego Aramando Maradona. L'uomo sarebbe deceduto nella sua casa di Napoli in zona Flegrea a Monte di Procida. Hugo aveva solo 52 anni e anche lui in passato era stato un calciatore passando dall'Argentinos Juniors al Napoli nel 1987-88. In carriera he vestito anche le maglie di Ascoli, Rayo Vallecano e Rapid Vienna in Europa.