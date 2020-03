Marca, le 30 divise più belle della storia: c’è anche quella della Lazio

La casacca da gioco, a volte, può rappresentare un buon biglietto da visita. Scendere in campo con il giusto look può costituire motivo di vanto. Per questo Marca, noto quotidiano sportivo spagnolo, ha proposto le 30 divise più belle della storia. Tra queste non poteva mancare una casacca della Lazio. Precisamente quella del 1982, la famosa maglia bandiera che incarna lo spirito del popolo biancoceleste. Quell'anno, quando venne presentata per la prima volta, in molti si accorsero del grande salto rispetto al passato: si trattava di un disegno del tutto futuristico. Ancora oggi è apprezzata e non smette di essere amata.

