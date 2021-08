Mario Pennacchia, camera ardente al San Camillo e donazioni alla So.Spe. di Suor Paola

Una giornata di dolore e di lutto quella di ieri per il mondo del giornalismo e per l'ambiente laziale per la scomparsa del grande giornalista Mario Pennacchia da sempre vicino ai biancocelesti e anche responsabile della comunicazione nell'era Cragnotti. Per chiunque volesse dare l'ultimo saluto a una delle figure più importanti del giornalismo sportivo la camera ardente sarà aperta presso l’ospedale San Camillo il 26/08 dalle 8.30 alle 10. La famiglia ha inoltre richiesto di non omaggiare Pennacchia con fiori, ma con donazioni al Villaggio So.Spe. di Suor Paola.

