Marotta: "Stadi? Speriamo di poter andare oltre mille tifosi già nei prossimi mesi"

Stadi aperti quindi, la Serie A rivede gli spettatori anche se in numero limitato. 1.000 per ogni partita ma la speranza è che già nei prossimi mesi si possa aumentare il numero dei supporters che possono accedere allo stadi. Questo è l'auspicio anche di Marotta, ds dell'Inter, come confermano le sue parole riportate da La Stampa: "Le società saranno sicuramente in grado di garantire la sicurezza e la tutela della salute all'interno degli stadi. Abbiamo già dimostrato di riuscire a mettere in pratica protocolli efficaci. Questo è un buon inizio. Capiamo la prudenza del governo di fronte all’emergenza della pandemia. Ma è comprensibile che le società di calcio spingano per arrivare a una capienza più elevata. Nello studio della Lega Serie A, preparato nei mesi scorsi, si parla di un riempimento pari al 40% del totale degli stadi italiani. Non so se si potrà arrivare in breve tempo a quel livello, ma noi speriamo di poter andare oltre mille già nel corso dei prossimi mesi. Ci auguriamo di migliorare presto. Ma, ripeto, comprendiamo perfettamente la severità del governo su questo tema".

