Materazzi (ag. Caicedo): "A Felipe è dispiaciuto andar via, ma è giusto giochi con continuità" - VIDEO

Matteo Materazzi, agente di Felipe Caicedo e Stefan Radu, ha parlato direttamente dallo Sheraton di Milano dell'operazione che sta portando l'ecuadoriano dalla Lazio al Genoa: "Caicedo è concretizzato, si deve ufficializzare ma è tutto ok, è stata una bella operazione. Sono sicuro che Felipe farà alla grande a Genova. Il presidente Preziosi ha lavorato tanto sull'affare, è stato bravo a concluderlo perché le motivazioni e la voglia di fare che ha trasmesso a Felipe lo hanno convinto ad accettare il Genoa. Quindi grande merito dell'operazione è del presidente Preziosi. Lui e Marroccu hanno creduto molto in Caicedo e a noi ha fatto molto piacere questa cosa. Sarri ha provato a trattenerlo alla Lazio? Non lo so, le dinamiche dello spogliatoio le conoscono solo allenatore e giocatore".

ADDIO ALLA LAZIO - "Gli è dispiaciuto lasciare la Lazio dopo tanti anni perché è legato alla piazza e ai tifosi. Però ha voglia di far bene, Genova ti dà tanto. Era giusto che anche lui avesse l’opportunità di giocare con continuità. L’hanno cercato e voluto fortemente. Radu è laziale, il suo cuore è lì e la sua maglia è quella. Solo il pensiero di poter indossare un’altra maglia lo fa star male. C’era stata un’opportunità, ma lui ha deciso di rimanere”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Lazio, Gonzalo Escalante è diventato papà! - FOTO

Lazio, Marianella: "Società che sceglie molto bene i suoi giocatori"

TORNA ALLA HOMEPAGE