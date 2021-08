Lazio, Gonzalo Escalante è diventato papà! - FOTO

Fiocco azzurro in casa Lazio. Oggi, 31 agosto, il calciatore biancoceleste Gonzalo Escalante è diventato papà. La moglie Delfina ha infatti dato alla luce ii piccolo Luca. Questo il messaggio del calciatore sui social: "Oggi mi hai reso la persona più felice del mondo, grazie per tutto l'amore e lo sforzo che hai messo per il nostro bambino dal primo giorno. Luca è già con noi".

