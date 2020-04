Materazzi ospite del "Faina": "Da bambino tifavo Lazio". E su Perugia-Juve...

L'ex giocatore dell'Inter Marco Materazzi, intervenuto in una diretta Instagram di Damiano "Er Faina", in un breve passaggio ha dichiarato: "Da piccolo quando mio padre la allenava, ero tifoso della Lazio. Tifavo per la squadra che ci dava da mangiare (ride ndr)". Poi racconta anche di quel fatidico 14 maggio del 2000, il giorno in cui lui, da giocatore del Perugia, tolse lo scudetto alla Juventus consegnandolo alla Lazio: “Calori era un professionista molto serio. Di quella partita ricordo che faceva freddo, pioveva, la prima mezzora la Juve doveva fare quattro gol ma non l’ha fatti. La realtà è questa, quando c’era il sole ancora ci avevano preso a pallonate. Poi l’unico calcio d’angolo del secondo tempo, dove erano sei contro uno, si sono fatti gol da soli. Poi la partita è andata come è andata, noi abbiamo fatto solo la nostra parte come è giusto che sia. Come il 5 maggio? Come storia è stata molto simile" ha detto.

