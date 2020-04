Olanda, lo sport si ferma fino a settembre: Eredivisie finita?

In Olanda arriva una drastica sentenza: stop agli eventi sportivi fino al primo settembre. Ovviamente, si ferma del tutto anche il calcio professionistico. Lo ha ufficialmente annunciato il primo ministro Mark Rutte in conferenza stampa. Sarà quindi molto probabilmente impossibile terminare l'Eredivisie e cominciare una nuova stagione prima che inizino gli Europei. Rimane il problema dell'assegnazione dei posti per le coppe europee, oltre che quello relativo al titolo di campione e delle squadre retrocesse. Sarà la Federazione a decidere. Al momento, in caso di classifica congelata, sarebbe l'Ajax a trionfare per differenza reti sull'AZ Alkmaar. Un'importante questione da risolvere per il calcio olandese.

