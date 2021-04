Matrimonio a prima vista | Ultima puntata: ecco le decisioni delle coppie (spoiler), qualcuno piange

Matrimonio a prima vista 6 è giunto al termine. L'ottava e ultima puntata del Reality Show darà questa sera, in diretta su Real Time, i suoi verdetti. Tre le coppie, come ogni anno, che dovranno davanti agli esperti di Matrimonio a prima vista prendere la loro decisione finale. Restare sposati oppure lasciarsi? Attenzione: da qui in poi leggerete uno spoiler. Questo perché la puntata è naturalmente registrata ed è già andata in onda su Discovery Plus. Da questa sera sarà disponibile su Real Time e da domani registrata sul sito realtime.it.

Salvo e Santa

La coppia siciliana, ai ferri corti da sempre, eccezion fatta il matrimonio e i primi due giorni di "tentativi", era già incanalata verso una decisione ovvia. I due si lasceranno per non rivedersi mai più. Le loro fedi sciolte: non c'era nessuna speranza di vedere una sorpresa.

Martina e Francesco

La lite a cena dell'ultima puntata ha fatto pensare a una frattura insanabile. In realtà sembra che la super sfuriata abbia fatto bene. A sorpresa Martina, forse complice il fatto che i "riflettori" si allontaneranno, affermerà di voler continuare il suo matrimonio e così anche Francesco. I due partiranno per una nuova luna di miele, questa volta senza cameramen, sempre in Sardegna.

Clara e Fabio

Nonostante le gelosie di lei la coppia più affiatata che terminerà la sua esperienza con un pianto. Fabio, commosso, ammetterà di aver trovato in Clara la prima persona a comprenderlo. Il sì ci sarà e sarà anche sentito. I due continueranno il loro matrimonio. Due su tre dunque. Alla fine non proprio male viste le precedenti stagioni di Matrimonio a Prima vista.