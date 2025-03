Mattei: "Contro il Milan abbiamo visto la Lazio migliore della stagione"

TUTTOmercatoWEB.com

Una prestazione da big per vincere un big match. La Lazio è uscita vittoriosa da San Siro, battuto il Milan 1-2 grazie al rigore nel finale di Pedro. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ha commentato la prestazione dei biancocelesti, soffermandosi soprattutto su diverse scelte arbitrali. Di seguito le sue parole.

“La Lazio ha vinto una gara trappola. Sappiamo il momento che sta vivendo il Milan a livello tecnico ed ambientale. Quando è stata sopra di un uomo con un gol in più ha concesso troppo campo al Milan, ma la cosa più positiva è il modo in cui si è riversata in avanti dopo il pareggio. In circa 8′ ha creato almeno tre palle gol chiare. Ci sono stati dettagli arbitrali che nuovamente hanno inseguito la Lazio anche a San Siro, ma è stata ritrovata la voglia di vincere dei primi tempi. Abbiamo rivisto la Lazio migliore della stagione".

"Arbitraggio? Musah non tocca la palla, lo fa Dia, andava espulso. Gimenez era già ammonito e doveva subire la seconda ammonizione in occasione di quella botta pericolosa alle spalle di Marusic. Manganiello non fischia neanche il fallo e fa giocare il Milan per 1′ in superiorità numerica. Non solo, Fofana fa due falli tattici a metà campo senza giallo. Il Var ha impiegato 2′ per dare l’ok ad un rigore lampante che il direttore di gara non ha visto in campo”.