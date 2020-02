Mauri: "La Lazio ha cambiato atteggiamento rispetto al passato"

Altra grande prestazione della Lazio, che affonda la Spal per 5 a 1. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "Troppa differenza tra Lazio e Spal, è diventato quasi noioso vedere la Lazio (ride, ndr). In alcune gare il risultato è quasi scontato ormai. La forza con cui è entrata in campo è significativa, negli anni passati si pensava di essere avvantaggiati e si dava inizio alla gara con più tranquillità. Ora invece parte subito forte e non smette di segnare. Probabilmente c'era anche un po' di rabbia per come era stato affrontato il derby, ho visto più rabbia agonistica".

