Maurizio Zamparini ricoverato a Udine: è in terapia intensiva

Ore di apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di salute dell'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Come riportato da PalermoToday infatti Zamparini si trova all'ospedale di Udine dove è stato ricoverato in seguito a una complicazione e al momento si trova in terapia intensiva. Le complicazioni non sono dovute al Covid.

Lazio, ipotesi apertura campagna abbonamenti: i dettagli

Lazio, Immobile punta il rientro in campo: attesa per il risultato del tampone

TORNA ALLA HOME