Mbappé: "Italia fuori dai Mondiali? Meglio per la Francia!"

© foto di Federico Titone

Fresco di rinnovo mostruoso con il Psg Kylian Mbappé ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport e tra i vari temi toccati c'è anche quello dell'eliminazione dell'Italia dai Mondiali: "Meglio per noi, perché l'Italia è una grande squadra. Dopo l'eliminazione ero molto triste per i miei amici Verratti e Donnarumma. Per loro è stata dura, sono stati esclusi dal Mondiale dopo l'eliminazione del PSG dalla Champions. Ma il calcio è così, bisogna trarne insegnamento e l'Italia ha una nuova generazione di giocatori".