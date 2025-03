Mendieta racconta: "La Lazio mi aveva detto che potevo andare via subito..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Relevo, l'ex centrocampista Gaizka Mendieta ha raccontato il periodo della sua carriera alla Lazio, che non ha rispettato le aspettative. In particolare ha ricordato di essere stato vicino all'addio già a gennaio, dopo essere arrivato in estate dal Valencia. Queste le sue parole: “L'unica volta che ho avuto un contatto diretto con l'Athletic Bilbao è stato quando sono andato in Italia. A novembre, dopo che mi avevano acquistato l'estate precedente, mi avevano detto che potevo andarmene a gennaio se volevo. Io però ho detto che volevo restare perché ero appena arrivato. Avrei preso in considerazioni solo offerte precise, come quella dell'Athletic. All'epoca Andoni Zubizarreta era direttore sportivo. La Lazio mi aveva detto che avrebbe facilitato la mia partenza, così ho trovato un accordo con il Bilbao. Ma poi la Lazio ha fatto un po' di confusione e non sono potuto partire. È un mio rimpianto non aver giocato per l'Athletic Bilbao".