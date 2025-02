Mercato | Il Verona ha trovato il sostituto di Belahyane: arriva dal Losanna

TUTTOmercatoWEB.com

Per un centrocampista che esce, un centrocampista che entra. Reda Belahyane ha salutato il Verona per raggiungere Baroni nella capitale, ma gli scaligeri non si sono fatti trovare impreparati. Dopo l'acquisto di Cheikh Niasse nei giorni scorsi, è in arrivo un colpo a sorpresa. Come riporta TMW, si tratta di Antoine Bernede, centrocampista francese classe 1999 del Losanna. Il calciatore arriverà in prestito con diritto di riscatto, l'ufficialità è attesa a breve.