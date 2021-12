Messi e l'aneddoto su Henry: "Mi faceva tremare, non riuscivo a guardarlo negli occhi"

Può Leo Messi, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, aver paura di qualcuno? Evidentemente si perché l'argentino sulle pagine del Mirror ha rivelato di aver avuto il terrore di Henry: "Rispettavo tutti i grandi campioni che c’erano. Da Ronaldinho, a Eto’o, a Puyol, senza parlare di Xavi, Iniesta, che erano comunque più giovani. Ma c’era un giocatore che mi faceva tremare. Era Henry. Sapevo ogni cosa di lui. Sapevo cosa aveva fatto in Inghilterra e all’improvviso me lo sono trovato in squadra. Per lui provavo e provo una sorta di ammirazione. Il primo giorno che è arrivato nello spogliatoio non ho osato guardarlo negli occhi. Il suo modo di giocare, la semplicità con cui faceva certe cose".

