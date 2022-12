Messi e la tunica indossata durante la premiazione: origini e significato - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel momento più importante del Mondiale, quello in cui viene alzata la coppa al cielo, la maglia dei Lionel Messi, capitano e leggenda dell'Argentina, viene coperta da una particolare tunica di colore nero. Una scelta, quella di indossarla, che ha creato non poco scalpore. Ma come sono andate le cose? E cos'è quella veste al centro delle polemiche? Prima di ricevere il trofeo, il campione argentino è stato chiamato da Tamim bin Hamad Al Thani, l’emiro del Qatar che lo ha vestito con una tunica molto particolare di colore nero. Questa veste è chiamata il Bisht e ha un valore speciale per il popolo qatariota. Si tratta di un capo di abbigliamento che è originario del Medio Oriente e che, oltre al nero, può essere anche di altri colori. Come si evince dalla foto della premiazione, anche l'emiro che ha premiato Messi, indossa la medesima veste, ma in realtà questa è un privilegio per pochi.

Il Bisht, infatti, è una tunica che rappresenta benestare e regalità e per questo viene indossata, in occasioni speciali (sopra una tunica bianca lunga fino alle caviglie), solo dai leader, dai sovrani o dai capi tribù, con lo scopo di evidenziare lo status della persona. In questo contesto la consegna del Bisht a Messi può essere vista come una premiazione, come un riconoscimento della sua grandezza nel mondo del calcio, ma anche come un modo per fare la storia dei Mondiali. Se, infatti, si era abituati a vedere il capitano alzare la Coppa del Mondo con la maglia della sua nazionale in bella mostra, in questa edizione le cose sono cambiate e il Bisht ha concentrato l'attenzione di un pubblico che, nel momento più alto della sua carriera, avrebbe sognato Messi alzare la coppa con lo stemma dell'Argentina davanti gli occhi di tutti.