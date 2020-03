Meteo Roma / Non solo il Covid-19, arriva il gelo: crollo di 15°C

Gelo a Roma e neve nei dintorni. Sarà una settimana più che invernale quella in arrivo. Non solo il Covid-19 quindi a limitare gli spostamenti, fra poco ci si potrebbe mettere anche il meteo. Meteo Roma che infatti al momento prevede, con modelli matematici oramai conclamati, un crollo di temperature fino a 15°C. Una perturbazione gelida attraverserà tutta l'Italia e arriverà su Roma precisamente nella notte fra domenica e lunedi. Lunedì le minime passeranno infatti da rica 10°C a 7°C per poi inabissarsi da martedì addirittura sotto lo 0°C: previste fra -3 e -4 °C. Quando durerà il gelo? Almeno fino a venerdì quando si tornerà a un freddo più sopportabile, intorno ai 6°C, grazie alle piogge in arrivo.

