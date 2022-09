Midtjylland - Lazio, Capellas ritrova Pedro e Patric: l'incontro nello spogliatoio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano ancora quarantacinque minuti alla sfida tra Midtjylland e Lazio, che si affronteranno all’MCH Arena in questa seconda giornata di Europa League. Le squadre hanno raggiunto lo stadio, hanno preso posto all’interno dei rispettivi spogliatoi in attesa di scendere in campo per il consueto riscaldamento pre partita. Proprio nella pancia dell’impianto, c’è stato un incontro che ha rievocato dolci ricordi per il tecnico dei danesi e due giocatori biancocelesti. Pedro e Patric hanno avuto l’occasione di poter salutare Capellas, ex allenatore delle giovanili del Barcellona al tempo in cui i due vestivano la maglia blaugrana.

