Midtjylland - Lazio, Matri: "Se non stai attento in Europa arriva la goleada"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Black out totale per la Lazio di Maurizio Sarri battuta per 5-1 dal Midtjylland. Una prestazione da dimenticare per i biancocelesti condita da tantissimi errori. Questa la disamina dell'ex Alessandro Matri ai microfoni di Dazn: "Il campanello d’allarme c’è stato già nel secondo tempo contro il Feyenoord, in Europa se non stai attento rischi di prendere goleade. Buoni primi quindici minuti della Lazio poi gli episodi e le disattenzioni hanno avuto la meglio e la squadra di Sarri non è più riuscita a rientrare in gara".