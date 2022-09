Midtjylland - Lazio, Radu: "Vogliamo arrivare primi. Tutto dipende da noi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'MCH Arena sta per illuminare Midtjylland - Lazio. Manca davvero poco, Maurizio Sarri e i suoi vogliono trovare la terza vittoria consecutiva di stagione, la seconda in Europa League. Sarà un match molto emozionante anche per i 200 tifosi biancocelesti presenti a Herning per supportare e dare gran voce alla Lazio. Prima del fischio d'inizio è intervenuto Stefan Radu ai microfoni di Lazio Style Channel: "Torniamo a giocare in trasferta in Europa, l’obiettivo è passare il turno come primi per evitare di disputare due partite aggiuntive prima degli ottavi di finale. Speriamo di vincere e di raggiungere piano piano il traguardo del primo posto. Il Midtjylland in casa fa molto bene, abbiamo avuto qualche giorno per studiare l'avversario. Tutto dipenderà da noi, se riusciamo a mettere in campo il nostro gioco il risultato sarà positivo. Mi sento bene, sono pronto a dare tutto in campo. Ci auguriamo di dare una gioia ai nostri tifosi, sia quelli presenti qui allo stadio che agli altri”.

Stefan Radu ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Midtjylland - Lazio: “Con questi impegni ravvicinati bisogna sempre fare qualche cambio. Praticamente giochiamo delle partite a 48 ore di differenza, tutti devono essere pronti. Per quanto mi riguarda, io darò sempre tutto per la squadra. Anche se mi manderanno in campo solamente per un minuto".