Midtjylland, malore per un ex compagno di Isaksen: è in terapia intensiva

Sono giorni di terrore e preghiera tra Svezia e Danimarca per la salute di Mats Kristoffer Olsson, calciatore del Midtjylland ed ex compagno dell'esterno della Lazio Guastv Isaksen, che da circa una settimana si trova ricoverato in ospedale per quella che sembrerebbe essere una malattia cerebrale apparentemente acuta. Attacco a un respiratore, Olsson sta combattendo da martedì giorno in cui, mentre si trovava nella propria abitazione, è stato colto da un malore improvviso. Sul proprio sito ufficiale il Midtjylland ha spiegato la situazione con un comunicato ufficiale e chiesto ai tifosi di aver tatto e rispetto nei confronti di un famiglia in continua ansia e sofferenza, soprattutto in seguito ad alcune notizie circolate:

"Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza a casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato e attaccato a un respiratore. Kristoffer Olsson è affetto da una malattia apparentemente acuta, legata al cervello, che non è dovuta ad autolesionismo di alcun tipo, né è la causa dovuta a fattori esterni. Un team di massimi esperti medici danesi sta attualmente lavorando per fare una diagnosi e avviare il trattamento giusto. L'FC Midtjylland chiede urgentemente al pubblico di mostrare rispetto e comprensione, in modo che Kristoffer, la famiglia e i medici abbiano la tranquillità necessaria per garantire la guarigione e il recupero di Kristoffer nel miglior modo possibile. Tutti all'FC Midtjylland sono ovviamente colpiti nel profondo dall'improvvisa malattia di Kristoffer e i nostri pensieri e il nostro pieno supporto vanno a Kristoffer e alla sua famiglia. L'FC Midtjylland non ha ulteriori dichiarazioni da rilasciare al momento, ma informeremo il pubblico quando emergeranno nuove informazioni significative".