Mihajlovic, il figlio Dusan: "Con un padre così, impossibile non nascere laziale"

Qualche giorno fa Sinisa Mihajlovic aveva ricordato gli anni, e i trionfi, vissuti nella Lazio, sottolineando il proprio affetto nei confronti del popolo biancoceleste. A queste parole hanno fatto eco quelle dei figlio dell'attuale tecnico del Bologna, Dusan Mihajlovic, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “La mia passione per la Lazio è nata grazie a mio padre, anche lui è laziale. Ha giocato tanti anni qui, ha vinto tutto. Non potevo non nascere laziale con un padre così. Mi ha sempre appassionato la Curva della Lazio, per me quello biancoceleste è il tifo migliore".

LA LAZIO E IL BOLOGNA - "Lazio-Bologna? Papà era contento anche per la scritta che gli hanno dedicato dagli spalti. Ripresa? Sarà più difficile di prima. Se ci credo? Sono scaramantico, non mi sbilancio". Infine, sui giocatori del cuore: "Da piccolo, appena mi sono legato a questi colori, uno a cui ero affezionato era Zarate, poi anni dopo Klose”.

Lazio, Parolo: "Con l'Atalanta la svolta della nostra stagione"

FORMELLO - Lazio, l'Atalanta è troppo vicina: Luiz Felipe verso il forfait

TORNA ALLA HOMEPAGE