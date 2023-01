Mihajlovic, la moglie sbotta: "Ora basta. Parlano della mia famiglia, ma..."

Fonte: Tuttogossipnews.it

Arianna Mihajlovic non ci sta, la pazienza è ormai andata al limite. La moglie del compianto ex calciatore della Lazio e allenatore Sinisa Mihajlovic, si è sfogata a mezzo social. In particolare, Arianna è stanca di leggere fake news e si scaglia contro chi continua a rilasciare dichiarazioni su fatti privati della famiglia Mihajlovic...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE > LO SFOGO DI ARIANNA MIHAJLOVIC <