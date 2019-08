Mihajlovic, la sua forza di volontà ha convinto i medici: ora il prossimo step

Di parole ne sono state usate tante, ma probabilmente ha ragione sua figlia Virginia: Sinisa Mihajlovic è semplicemente “più” di qualunque aggettivo - per quanto grande - che provi a descriverlo. Ieri il tecnico del Bologna è stato d'esempio. Non ha impedito che la malattia frenasse la sua voglia di vivere, ed è tornato a sedere nuovamente in panchina. Come riporta il Messaggero, il serbo aveva espresso ai medici la propria forte volontà di raggiungere i suoi ragazzi per la sfida contro il Verona, rimettendo però la decisione nelle loro mani. Sono stati i dottori a dargli l'ok definitivo, non prima di aver concordato con Sinisa, nel dettaglio, tutti gli accorgimenti che avrebbe dovuto prendere durante queste ore di esposizione al pubblico. In serata Mihajlovic ha poi fatto ritorno al policlinico Sant'Orsola di Bologna che (secondo alcune fonti) dovrebbe lasciare in settimana. Impossibile, al momento, dire se l'ex Lazio sarà in panchina anche la prossima settimana nel derby tra i rossoblu e la Spal. Sinisa sta per terminare il primo ciclo di terapie e la sua situazione è, giustamente, tenuta sotto riserbo dai medici. Ma il primario del reparto di Ematologia dell'ospedale, Michele Cavo, non ha escluso la possibilità di vedere ancora Mihajlovic in campo: "Devo dare merito al paziente, che ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni. Posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato, e mi riferisco alla possibilità che possa nuovamente sedere in panchina. Però, quando sosterrà gli altri cicli di terapia, questo non sarà possibile".

