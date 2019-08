Mihajlovic, l'emozione della figlia: "Il tuo coraggio mi rende orgogliosa"

Un leone, un combattente che di tirarsi indietro non ne vuole sapere. Questo è Sinisa Mihajlovic, che ieri è sceso regolarmente in campo, al Bentegodi, per guidare il Bologna, nonostante stia combattendo con forza la sua malattia. Un gesto che ha emozionato in tanti, la famiglia dell'allenatore su tutti. La figlia Virginia, infatti, ha voluto dedicare un pensiero a suo padre sul proprio profilo Instagram: "Dirti che ti amo è troppo poco. La tua forza, la tua grinta ed il tuo coraggio, nonostante io sia tua figlia, mi rendono ancora oggi la ragazza più orgogliosa di questo mondo. Sei più di un guerriero, sei più di un combattente, sei più di un leone, tu sei più di ogni cosa. Quante altre cose ancora vorrei dirti, ma le parole giuste per descriverti nessuno le ha ancora mai inventate".

LAZIO, RINNOVO CAICEDO

LAZIO, CONFERENZA INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE